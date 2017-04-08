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﻿毒奶粉家長勒索罪上訴得直

2017-04-08 列印
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　　因女兒飲用含三聚氰胺奶粉導致患上腎結石，而向奶粉生產方索償，反被控以敲詐勒索罪成、判刑五年的內地男子郭利（見圖），不服裁決上訴。廣東省高級人民法院早前進行二審，案件昨日宣判。法院指，郭利的行為性質未超出民事糾紛範疇，不能認定構成敲詐勒索罪。原審裁定郭利以非法佔有為目的，使用威脅、要脅的方法，強行索取財物行為的事實不清，證據不足，故撤銷原判。郭利表示，事情已過九年，幸好正義常在，接下來將申請國家賠償。
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