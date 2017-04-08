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﻿柯文哲世大運場地跑步跌倒

2017-04-08 列印
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　　台北市長柯文哲昨晨視察世界大學生運動會場地之一台北田徑場時，在選手、大會吉祥物「熊讚」陪同下親自在跑道跑，其間因柯「熊讚」偷步需要重跑；惟第二次起跑時，柯疑因重心不穩，直接撲倒在跑道，但他立即起身繼續賽事，最終仍跑向終點。柯文哲之後笑言，不慎跌倒是身體不聽使喚，但並無大礙，事件亦顯示跑道造工極佳，因為他跌倒感覺跑道甚有彈性；又說，做運動前應熱身，否則容易受傷。
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