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﻿許勤任河北省代省長

2017-04-08 列印
新華社
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　　河北省第十二屆人大常委第二十七次會議昨日通過，接受張慶偉辭去河北省省長一職，並任命許勤（見圖）為河北省人民政府副省長、代理省長。許勤一九六一年出生，香港理工大學工商管理系畢業，擁有管理學博士學位。許勤曾任國家計委高技術產業發展司副司長、國家發展改革委高技術產業司副司長、國家發展改革委高技術產業司司長，廣東省深圳市委常委等職務，二○一○年出任深圳市市長，日前調任河北省委副書記。
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