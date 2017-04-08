 Advertisement
  • 2017年4月8日 星期六
  • 27º
  • 78%
熱門： 港大張家朗非禮林鄭月娥習特會

日報新聞 > 中國

﻿南京「加料鴨紅」 體積膨脹三倍

2017-04-08 列印
　　南京有食物加工廠製造黑心鴨紅，加工廠在鴨血內添加水、氯化鎂、消泡劑後，令鴨紅體積膨脹最三倍，謀取暴利，相關部門已介入調查。

　　內地傳媒報道，該間位於江蘇省南京市的鴨紅廠環境髒亂不堪，一桶桶鴨血漂浮白物質，傳出陣陣腥臭味。傳媒發現，工人會在鴨血內混入水、氯化鎂、消泡劑。

　　工廠負責人透露，加入有關物質，可令鴨紅體積膨脹最多三倍；而工人則稱，加入氯化鎂、消泡劑有消毒功效。據悉，該間工廠向來生意甚佳好，每天生產接近二百桶鴨紅。

　　執法人員接報到場調查時，工廠負責人無法出示鴨血檢疫證明，當局隨即查封工廠，並展開調查。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd