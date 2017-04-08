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﻿美智庫：殲11戰機停永興島跑道

2017-04-08 列印
　　美國一個智庫組織戰略與國際研究中心昨表示，據上月二十九日拍攝的最新衞星照片顯示，解放軍一架殲十一戰機停在南海西沙群島永興島跑道上，今年首次發現，認為是島軍事設施已經完工。智庫發言人表示，未知該架戰機停留永興島多久，但指中方南沙工島嶼上亦有類似部署。美國曾多次指控中國將南海軍事化，但中方多次否認，並強調島礁設施只是民用，即使軍用裝置亦只是防禦用途。
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