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日報新聞 > 中國

﻿北韓核六方會談中方代表將訪南韓

2017-04-08 列印
　　韓國政府消息透露，北韓核問題六方會談中方團長、外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉將於下周一訪問韓國，與首爾政府磋商北韓核武威脅應對方案。消息指，武大偉到埗後，會與六方會談韓方團長金烘均會晤，並介紹中美元首會晤有關北韓內容、中國掌握北韓動向等。武大偉亦可能與各韓國總統候選人陣營代表會面，傳達反對部薩德防禦系統的立場。
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