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﻿台客輪外海擱淺346人全獲救

2017-04-08 列印
　　台灣發生客輪擱淺意外，全船近三百五十名乘客獲救。來往嘉義縣布袋港與澎湖馬公港的凱旋三號客輪，昨午五時在布袋外海約八海里處因船艙進水而擱淺，海巡隊接報後，隨即派出三艘巡防艇萠往擱淺海域，當時客輪已放下七艘救生艇，巡防艇將救生艇上一百四十八人首先分批載回布袋港。 另一艘客輪接獲凱旋三號求救訊場協助救，當局之後安排擱淺船隻上其餘一百九十八人登上該客輪返回布袋港。海巡署稱，正調查船艙凱旋三號漏水原因。
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