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﻿遊冰島石頭砌「中國」 內地客捱轟

2017-04-10 列印
　　內地民眾旅遊時各種不文明行為震驚中外，冰島傳媒報道，斯耐山半島一處位置，疑被中國遊客蓄意破壞，用石塊砌出同心圓圖案、簡體字「中國」二字，破壞當地自然景觀，惹來當地居民、其他國家遊客不滿。

　　冰島西部的斯耐山半島，由於擁有當地擁有珍稀天然景觀故有「攝影師天堂」美譽。當地傳媒報道，近日有遊客在半島一幅草地上用石塊砌出同心圓圖案、簡體字「中國」二字，疑似中國遊客蓄意排列。

　　報道引述比利時遊客示，對該種破壞環境、不負責任的舉動十分憤怒；一名德國遊客建議，將中國遊客破壞景點照片寄給北京當局，交由政府調查，一旦核實涉事人身份，應將有關人士列入黑名單。更有當地居民擔心，類似事件會陸續發生。
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