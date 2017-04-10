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﻿柯文哲：香港不值羨慕

2017-04-10 列印
　　台北市長柯文哲再次失言。他昨日分享東南亞考察之旅心得，表示台灣多元開放已成為亞洲地區標竿。柯稱，泰國政變至今逾三年仍未有選舉；馬來西亞種族宗教政黨全部混合一起，沒辦法克服；新加坡只是住在籠裏的金絲雀；印度亦無法解決印度教與伊斯蘭教之間的根本問題；而香港不是只有小，連選舉也沒有，根本不值羨慕。在場香港「民主思路」理事黃梓批評柯文哲是政治人物，應該保持謙虛，不應予人台北民主何等了不起感覺。
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