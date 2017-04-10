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﻿汕頭ATM劫殺案疑兇落網

2017-04-10 列印
　　廣東汕頭市潮南區峽山街道前日傍晚發生一宗自動櫃員機劫殺案，一名匪徒持刀刺傷一名民眾後，搶奪對方現金後離開，其間再刺傷一名途人，兩名傷者最終傷重不治。市、區二級公安機關後後全力組織調查案件，區公安昨通報，涉案男子昨晨在陸豐市甲子鎮落網。另外，湖北省咸寧市崇陽縣一名女中學生日前自修後回家途中遇襲，耳中過十刀，警方日前拘捕有三次盜竊案底的疑犯，對方聲稱犯案只是搶奪少女金錢。
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