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﻿台探靈團夜遊廢墟驚見屍體

2017-04-10 列印
　　二十九名台灣民眾，前晚參加社交網站facebook群組「鬼故事夜遊團」到宜蘭縣礁溪鄉頭城一處廢墟探靈時，團員在一條通往二樓的樓梯發現一具屍體，團員即時報警。警方到場後，初步認為男死者過世超過兩周，現場並無打鬥跡象、遺體亦無明顯外傷，加上死者身上沒有任何身份證明文件，故死者身份、詳細死因仍有待調查。探靈團團長表示，當時一行人聽到從樓上傳出腳步聲，感覺有很多人朝團員走來，便到達二樓時卻空無一人，感覺十分詭異。
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