 Advertisement
  • 2017年4月11日 星期二
  • 26º
  • 95%
熱門： 港大的士國泰居屋金像獎

日報新聞 > 中國

﻿中方向美提供更開放市場

2017-04-11 列印
　　美國總統特朗普一直不滿美中貿易存在貿易逆差情況，英國傳媒報道，中美元首上周在佛羅里達州會晤後，內地同意向美國在金融領域投資、進口美國農品方面提供更開放市場。

　　「習特會」結束後，中美雙方同意為解決貿易不平衡問題，啟動歷時百日談判。英國傳媒引述有份參與元首會晤的中方官員透露，中方曾與奧巴馬政府商討有關貿易協定，並計劃上調外國投資者投資上限；惟特朗普上台後，中方未清楚其政府意願，因此擱置推動簽訂投資協定談判。

　　官員又稱，中方願意撤銷自二○○三年起實施的禁止美國牛肉入口下策，且願意進口更多美國農產品，以降低兩國每年的三千四百七十億美元（約二萬七千零六十六億港元）貿易順差，避免兩國爆發貿易戰。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd