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﻿內地漢東京扮僧人兜售念珠被捕

2017-04-12 列印
　　日本警方在東京拘捕一名假扮僧人中國男子，該名男子向遊客訛稱要籌款修葺寺廟，向受害人兜售念珠、護身符，詐騙約二萬日圓（約一千四百港元）。

  當地傳媒報道，被捕五十四歲男子名為陳先容（見圖），自稱是一名農民。警方指，疑犯在二月二十日至三月五日期間，身穿灰色僧服，在東京上野公園、秋葉原等地，外國旅客展示寺院照片、派發英語單張，聲稱要籌款修葺寺廟，為寺院重建，以五百至一千日圓（約三十五至七十港元），向人兜售念珠、觀音護身符，成功詐騙約二萬日圓（約一千四百港元）。

  警方日前以違反出入境管理法拘捕陳先容，並檢獲大批念珠、觀音護身符，他向警方承認，有關物品是在中國用低價購入，賺取金錢全作購買糧食。
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