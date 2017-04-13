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﻿雪梨地產博覽中文廣告牌惹熱議

2017-04-13 列印
　　近年不少內地民眾到澳洲投資房地產，即使當局推出招，亦無損其投資意欲。英國傳媒報道，雪梨將於下周六舉行一個地產博覽會，惟當地居民發現，博覽會其中一幅廣告，內裏使用的中文較英文更多、更顯眼，廣告引發起網民熱烈討論。

　　報道指，該個地產博覽會下周六起一連三天在雪梨舉行，惟當地居民發現，雪梨市政廳車站一幅博覽會廣告，大部份內容竟用中文標示，即使英文部份亦出現語法錯誤情況，事件引發起網民熱烈討論，有澳洲民眾嘲諷道，加上英文，只是令廣告看來更專業、更國際化。

　　博覽會負責人梅爾表示，活動主要針對典型雪梨房產投資者，承認有關廣告是面向中國投資者。

  據悉，雪梨地區樓值過去一年已上升逾一成八；而雪梨所在的新南威爾士省，當地房地產投資者中，七成七是中國人。
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