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﻿科技部：將啟動治理霧霾

2017-04-13 列印
　　霧霾問題近年持續困擾內地大部份地方，當中又以京津冀最為嚴重。科技部部長萬鋼日前表示，下一步要將防治空氣污染防治作為「科技創新二○三○—京津冀環境綜合治理重大工程」重要內容。他指，「十三五」期間，當局透過科技解決基於水土氣互動作用的循環污染問題，令區域環境質素明顯改善。 而解決空氣污染問題同樣可以科研成果指導工程建設，科技創新可在藍天保衞戰發揮引領和支撐作用。
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