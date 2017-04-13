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﻿國台辦：沒收到李明哲家屬藥品

2017-04-13 列印
　　台灣民進黨前黨工李明哲，早前被內地當局以危害國家安全罪名拘捕調查，其妻欲前往內地了解事情時，又被內地取消台胞證。國務院台灣辦發言人安峰山昨表示，海協會已委託台灣有關團體向李明哲妻子通報情況，並轉交李明哲親筆信，但至今未收到家屬轉交藥物要求。他批評，台灣個別人士、團體藉機攻擊大陸，只會損害當事人權益，使兩岸關係雪上加霜。至於兩岸熱線停擺，安峰山指出，台方稱是大陸單方面決定明顯是「揣着明白裝糊塗」。
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