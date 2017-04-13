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﻿南京工廠二氧化硫洩漏40人送院

2017-04-13 列印
　　南京工廠發生二氧化硫洩漏意外，逾四十人不適送院。事發在昨日清晨約五時，江蘇省南京市連雲港灌南縣明一間鋼廠發生二氧化硫洩漏意外，逾四十人出現不同程度中毒症狀送往醫院救治。事發後當局啟動應急預案，縣衞計委、安監局、環保局、公安局等部門組成聯合調查組，調查意外成因。縣政府表示，患者主要出現咳嗽、胸悶等症狀，但情況穩定。
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