﻿86年《西遊記》女導演離世

美國發生社交網站facebook直播殺人事件，一名男子在俄亥俄州街頭與素未謀面的老翁搭訕後，鳴槍射擊對方頭部，並網上直播殺人過程，警方正追緝兇徒。 殺人疑犯是三十七歲非裔男子斯蒂芬斯，據悉他任職青少年身心輔導員工，而七十四歲死者古德溫 則與他素未謀面。 周日下午斯蒂芬斯在個人facebook進行直播，他一面驅車在克利夫蘭街道行駛，一邊喃喃自語：「找個人給我殺掉，就是這個老人。」 斯蒂芬斯下車後走向老翁古德溫與他交談，再拔槍指向老翁頭部，古德溫試圖反抗不果，一響槍聲後他倒臥血泊，斯蒂芬斯隨即登車離開。 斯蒂芬斯之後在專頁內，聲稱已槍殺另外十四人並棄屍一間廢屋內；又表示...

2017-04-18