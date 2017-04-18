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﻿86年《西遊記》女導演離世

2017-04-18 列印
　　內地著名女導演、製片人楊潔前日因病離世，享年八十八歲。楊潔一生製作過多齣電視劇，她執導的以一九八六年版《西遊記》更奉為經典，楊亦因該劇名列新時期全國影視十佳電視導演之首。

　　八六年版《西遊記》飾演孫悟空的演員六小齡童（本名章金萊）、「唐僧」遲重瑞、楊潔女兒昨證實，楊潔上周六因病去世。六小齡童形容，得悉楊潔去世感到異常悲痛，認為是中國電視劇界巨大損失。

　　楊潔一九二九在湖北出生，曾任電台播音員，五八年加入中央電視台， 八○年首執導演筒電視劇《嶗山道士》，展開電視劇導演生涯，後來更因《西遊記》為全國觀眾所熟知。
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