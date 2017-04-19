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﻿28國元首出席一帶一路高峰論壇

2017-04-19 列印
　　中國倡議、貫穿歐亞大陸的「一帶一路」可望帶動環球經濟發展。外交部部長王毅透露，一帶一路國際合作高峰論壇下月中假北京舉行，已有二十八個國家元首、政府首腦確認將出席論壇。

　　王毅昨表示，下月十四至十五日舉行的峰會，俄羅斯、瑞士、意大利、菲律賓等二十八個國家元首、政府首腦確認將出席論壇。

  當中俄羅斯總統普京、菲律賓總統杜特爾特、緬甸國務資政昂山素姬等，加上來國家部長及官員、學者、金融機構代表，與會人數超過一千二百人，香港和澳門特區政府亦會派代表團出席。

　　峰會包括領導人圓桌峰會、一場全體會議、六場平行主題會議、工作午餐，國家主席習近平會會在開幕式發表主題演講，並主持領導人圓桌會議。

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