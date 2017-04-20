事發在周二上午一對夫婦原訂乘十一時航班由雲南省昆明市長水機場飛往四川省成都市雙流機場，惟二人從客運大樓乘坐接駁巴士抵達停機坪準備登機時，二人疑因感情問題發生口角，工作人員見狀急忙上前勸止，惟二人情緒愈來愈激動，繼而互相拉扯。
機組人員見狀報警，警員接到報警後將兩人帶走，航班亦延誤二十八分鐘才能起飛，而涉事夫妻，由於感情不和正鬧離婚，警方批評教育容許二人離開，他們之後改乘另一班機前往成都。
「一代賊王」葉繼歡不敵肺癌，昨日凌晨在瑪麗醫院羈留病房去世，終年五十五歲。葉繼歡械劫金行，街知巷聞，他與人稱「大劉」的富商劉鑾雄（圖）曾有賓主關係卻鮮為人知，上世紀七十年代，他曾在大劉的風扇廠打工。大...
2017-04-20
台灣立法院一個委員會原訂昨日審議年金改革法案，大批反對法案民眾前日包圍立法院試圖阻止立委進入，其間雙方發生激烈推撞，民進黨黨團其後與國民黨團達成共識，同意在下周三、四舉行兩場公聽會，公聽會前不逐條審議。總統蔡英文強調，絕對不能放任以暴力拖延改革腳步，警方定會嚴辦脫離秩序行為。 約六百名示威者前日起通宵在包圍立法院，反對司法及法制委員會昨起審議年金改革法案，台北警方派出約二千名警員在院外戒備，又在多個路口設置鐵絲網，防止示威者闖入立法院。 下周舉行公聽會 多名支持法案的綠營立委昨晨進入立法院，均遭抗議民眾阻擋、謾罵，部份人要由警員護送進入大樓，民進黨立委蔡易餘更被示威...
2017-04-20
日本大阪環球影城耗資一百億日圓（約七十一億三千萬港元）建造的最新園區「迷你兵團園區」明日正式開幕，新園區以動畫電影《壞蛋獎門人》內喧賓奪主的「迷你兵團」為主題，佔地約八千四百平方米，區內設置全新遊樂、...
2017-04-20
空間寬敞的大宅，是不少人夢寐以求的理想居所，若缺少高曠的樓底似乎有點美中不足。如這次介紹、面積逾2,000方呎的設計個案，倘大的飯廳卻欠缺高樓底，設計師特別在客飯廳打造一幅特色天花，並巧妙地利用素色、...
2017-04-20
市場觀望聯儲局發表《褐皮書》，以判斷美國經濟近期是否有放緩趨勢，美股早段呈窄幅上落。電腦服務龍頭IBM營業額連續20個季度倒退，早段股價曾跌逾6%，大摩上季業績理想，股價曾升逾4%。至今晨四時，杜指收報20404點，跌118點。 聯儲局今晨發表《褐皮書》，報告指出，美國國內經濟於過去數周持續以緩慢至溫和的步伐增長，就業市場持續緊張，對薪金有利好作用，但消費開支則表現參差。報告亦指出，通脹表現溫和。 對於整體經濟活動，製造業持續以緩慢至溫和的速度復甦，旅遊業大致回暖，能源相關行業有明顯的改善，農業表現則參差。至於就業及薪金方面，聯儲局指勞動市場仍然緊張，市場對於高技術...
2017-04-20
雖然曼聯仍有機會在英超爭前四，但領隊摩連奴表明本季餘下目標是歐霸盃，今晚八強次回合主場迎擊安德列治勢全力爭勝。陣中首席射手伊巴謙莫域亦養精蓄銳，可望領軍攻陷恐英的對手躋身四強，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播） 紅魔上場英超主場力挫榜首的車路士，於積分榜追至落後第四的曼城四分兼少打一場，有機會後上殺入前四名奪下季歐聯入場券。不過，他們聯賽餘下還要造訪藍月、阿仙奴和熱刺三支勁旅，大有失分之虞，難怪摩連奴坦言專注歐霸盃較實際：「捧歐霸盃與爭英超前四一樣困難，但前者是我們餘下唯一錦標希望，必定不可放...
2017-04-20
位於九龍灣Centre Parc的豐田全新旗艦店上周正式開張，店內展出由日本直送而來的FT-1概念跑車，連日來吸引大批車迷「朝聖」參觀，據知車子將會公開展出至5月初。文、圖：彭志揚 豐田及凌志...
2017-04-20
38歲的章子怡與內地音樂人汪峰結婚後育有一B女醒醒，但她對丈夫與葛薈婕所生的女兒小蘋果照顧有加，並贏得「中國好後媽」的美譽。不過月前，汪峰錄製《魯豫有約》時，無意中爆出小蘋果一直跟他母親住，令子怡的好...
2017-04-20
電話騙案有死灰復燃之勢。警方統計數字顯示，今年首兩個月電騙案件只有雙位數字，三月份回升至三位數字，達一百零八宗，到本月復活節幾天假期就發生十一宗，受害人被冒稱內地官員的騙徒呃走一千二百四十五萬元。俗語有云：「橋不怕舊，最緊要受」，經傳媒廣泛報道的電騙手法，竟然仍有許多人懵然不知，墮入陷阱，令人百思不得其解。昨天警方提出一個解釋，原來不少市民平日少看主流傳媒的新聞報道，不知現實世界發生何事，對電騙免疫力低。 電騙匪徒呃錢手法，來來去去，不外乎「猜猜我是誰」、「冒充內地官員」、「訛稱家人被綁架」幾招，他們來電號碼、要求接電者披露新開設或正在使用內地銀行賬戶密碼等手法。警方近年不...
2017-04-20
昨日在《星島馬訊》雙T版撰文時，提到第五場屬大亂局，所以即使對「君子承諾」情有獨鍾，但都提議此關要互串。不過之後細想，結合騎師變動等因素，還是決定要博此駒的WP。 第五場四班一六五○米。此場隔晚大熱是...
2017-04-20