 Advertisement
  • 2017年4月20日 星期四
  • 26º
  • 89%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 中國

﻿夫婦大鬧昆明機場 阻航班半小時

2017-04-20 列印
　　內地一對夫婦因感情問題大鬧昆明長水機場，躁夫甚至在停機坪對妻子動粗，機組人員見狀報警，警員接到報警後將兩人帶走，受事件影響，一班飛往四川航機延誤半小時方能起飛。

　　事發在周二上午一對夫婦原訂乘十一時航班由雲南省昆明市長水機場飛往四川省成都市雙流機場，惟二人從客運大樓乘坐接駁巴士抵達停機坪準備登機時，二人疑因感情問題發生口角，工作人員見狀急忙上前勸止，惟二人情緒愈來愈激動，繼而互相拉扯。

　　機組人員見狀報警，警員接到報警後將兩人帶走，航班亦延誤二十八分鐘才能起飛，而涉事夫妻，由於感情不和正鬧離婚，警方批評教育容許二人離開，他們之後改乘另一班機前往成都。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd