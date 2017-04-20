建築工人周一下午約四時在南海大瀝北村澇區整治工程地盤施工時，意外發現一塊形狀奇特的圓形石塊，工人根據過往經驗判斷，估計石塊是恐龍蛋化石，遂通報警方。南海區文化體育局文物科得悉事件後，即時要求地盤停工，警方亦封鎖現場，文物科 又將疑似化石相片交予廣東省文物考古研究所，初步確認為恐龍蛋化石。今次是數十年來佛山南海區首次發現恐龍蛋，專家指，令次發現恐龍蛋化石最少有五隻，估計來自約七千萬年至六千五百萬年前的白堊紀晚期，應該屬於食草類恐龍；並稱今次發現有助研究佛山地貌形成、氣候變遷。
佛山地盤掘出五隻恐龍蛋化石
建築工人周一下午約四時在南海大瀝北村澇區整治工程地盤施工時，意外發現一塊形狀奇特的圓形石塊，工人根據過往經驗判斷，估計石塊是恐龍蛋化石，遂通報警方。南海區文化體育局文物科得悉事件後，即時要求地盤停工，警方亦封鎖現場，文物科 又將疑似化石相片交予廣東省文物考古研究所，初步確認為恐龍蛋化石。今次是數十年來佛山南海區首次發現恐龍蛋，專家指，令次發現恐龍蛋化石最少有五隻，估計來自約七千萬年至六千五百萬年前的白堊紀晚期，應該屬於食草類恐龍；並稱今次發現有助研究佛山地貌形成、氣候變遷。
大劉義助 葉繼歡妻女
「一代賊王」葉繼歡不敵肺癌，昨日凌晨在瑪麗醫院羈留病房去世，終年五十五歲。葉繼歡械劫金行，街知巷聞，他與人稱「大劉」的富商劉鑾雄（圖）曾有賓主關係卻鮮為人知，上世紀七十年代，他曾在大劉的風扇廠打工。大...
2017-04-20
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反對年金改革法案 台大批民眾包圍立院
台灣立法院一個委員會原訂昨日審議年金改革法案，大批反對法案民眾前日包圍立法院試圖阻止立委進入，其間雙方發生激烈推撞，民進黨黨團其後與國民黨團達成共識，同意在下周三、四舉行兩場公聽會，公聽會前不逐條審議。總統蔡英文強調，絕對不能放任以暴力拖延改革腳步，警方定會嚴辦脫離秩序行為。 約六百名示威者前日起通宵在包圍立法院，反對司法及法制委員會昨起審議年金改革法案，台北警方派出約二千名警員在院外戒備，又在多個路口設置鐵絲網，防止示威者闖入立法院。 下周舉行公聽會 多名支持法案的綠營立委昨晨進入立法院，均遭抗議民眾阻擋、謾罵，部份人要由警員護送進入大樓，民進黨立委蔡易餘更被示威...
2017-04-20
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迷你兵佔領大阪環球影城
日本大阪環球影城耗資一百億日圓（約七十一億三千萬港元）建造的最新園區「迷你兵團園區」明日正式開幕，新園區以動畫電影《壞蛋獎門人》內喧賓奪主的「迷你兵團」為主題，佔地約八千四百平方米，區內設置全新遊樂、...
2017-04-20
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素雅簡約風 大廳捨電視櫃
空間寬敞的大宅，是不少人夢寐以求的理想居所，若缺少高曠的樓底似乎有點美中不足。如這次介紹、面積逾2,000方呎的設計個案，倘大的飯廳卻欠缺高樓底，設計師特別在客飯廳打造一幅特色天花，並巧妙地利用素色、...
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褐皮書：經濟溫和擴張 美股乏力續跌118點
市場觀望聯儲局發表《褐皮書》，以判斷美國經濟近期是否有放緩趨勢，美股早段呈窄幅上落。電腦服務龍頭IBM營業額連續20個季度倒退，早段股價曾跌逾6%，大摩上季業績理想，股價曾升逾4%。至今晨四時，杜指收報20404點，跌118點。 聯儲局今晨發表《褐皮書》，報告指出，美國國內經濟於過去數周持續以緩慢至溫和的步伐增長，就業市場持續緊張，對薪金有利好作用，但消費開支則表現參差。報告亦指出，通脹表現溫和。 對於整體經濟活動，製造業持續以緩慢至溫和的速度復甦，旅遊業大致回暖，能源相關行業有明顯的改善，農業表現則參差。至於就業及薪金方面，聯儲局指勞動市場仍然緊張，市場對於高技術...
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狂人志在歐霸 紅魔安心捧
雖然曼聯仍有機會在英超爭前四，但領隊摩連奴表明本季餘下目標是歐霸盃，今晚八強次回合主場迎擊安德列治勢全力爭勝。陣中首席射手伊巴謙莫域亦養精蓄銳，可望領軍攻陷恐英的對手躋身四強，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播） 紅魔上場英超主場力挫榜首的車路士，於積分榜追至落後第四的曼城四分兼少打一場，有機會後上殺入前四名奪下季歐聯入場券。不過，他們聯賽餘下還要造訪藍月、阿仙奴和熱刺三支勁旅，大有失分之虞，難怪摩連奴坦言專注歐霸盃較實際：「捧歐霸盃與爭英超前四一樣困難，但前者是我們餘下唯一錦標希望，必定不可放...
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新店亮點 FT-1大駕光臨
位於九龍灣Centre Parc的豐田全新旗艦店上周正式開張，店內展出由日本直送而來的FT-1概念跑車，連日來吸引大批車迷「朝聖」參觀，據知車子將會公開展出至5月初。文、圖：彭志揚 豐田及凌志...
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修復好繼母形象 章子怡秒速拖「乖女」一齊笑
38歲的章子怡與內地音樂人汪峰結婚後育有一B女醒醒，但她對丈夫與葛薈婕所生的女兒小蘋果照顧有加，並贏得「中國好後媽」的美譽。不過月前，汪峰錄製《魯豫有約》時，無意中爆出小蘋果一直跟他母親住，令子怡的好...
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社論——沉溺網絡世界 隨時變鷓鴣
電話騙案有死灰復燃之勢。警方統計數字顯示，今年首兩個月電騙案件只有雙位數字，三月份回升至三位數字，達一百零八宗，到本月復活節幾天假期就發生十一宗，受害人被冒稱內地官員的騙徒呃走一千二百四十五萬元。俗語有云：「橋不怕舊，最緊要受」，經傳媒廣泛報道的電騙手法，竟然仍有許多人懵然不知，墮入陷阱，令人百思不得其解。昨天警方提出一個解釋，原來不少市民平日少看主流傳媒的新聞報道，不知現實世界發生何事，對電騙免疫力低。 電騙匪徒呃錢手法，來來去去，不外乎「猜猜我是誰」、「冒充內地官員」、「訛稱家人被綁架」幾招，他們來電號碼、要求接電者披露新開設或正在使用內地銀行賬戶密碼等手法。警方近年不...
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頭號目標——君子承諾 信田泰安
昨日在《星島馬訊》雙T版撰文時，提到第五場屬大亂局，所以即使對「君子承諾」情有獨鍾，但都提議此關要互串。不過之後細想，結合騎師變動等因素，還是決定要博此駒的WP。 第五場四班一六五○米。此場隔晚大熱是...
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