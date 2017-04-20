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﻿佛山地盤掘出五隻恐龍蛋化石

2017-04-20 列印
　　廣東省有建築工人日前在佛山一個地盤內意外發掘出五隻恐龍蛋化石，專家估計，化石是源自約七千萬年前的白堊紀。

　　建築工人周一下午約四時在南海大瀝北村澇區整治工程地盤施工時，意外發現一塊形狀奇特的圓形石塊，工人根據過往經驗判斷，估計石塊是恐龍蛋化石，遂通報警方。南海區文化體育局文物科得悉事件後，即時要求地盤停工，警方亦封鎖現場，文物科 又將疑似化石相片交予廣東省文物考古研究所，初步確認為恐龍蛋化石。今次是數十年來佛山南海區首次發現恐龍蛋，專家指，令次發現恐龍蛋化石最少有五隻，估計來自約七千萬年至六千五百萬年前的白堊紀晚期，應該屬於食草類恐龍；並稱今次發現有助研究佛山地貌形成、氣候變遷。
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