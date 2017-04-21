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﻿「爆買」不再 陸客赴日消費跌15%

2017-04-21 列印
　　日本傳媒報道，中國遊客至當地「爆買」現象降溫，今年首三個月中國遊客的人均消費較去年同期下跌近一成半；當地甚至有免稅店集團因此轉盈為虧，需要開拓新收入來源。

　　日本傳媒引述觀光廳數據指，今年首三個月外國訪日遊客旅遊消費總額較去年同期上升百分之四，增至九千六百七十九億日圓（約六百九十億港元），但中國遊客的人均消費卻較去年同期下跌近一成半；減至二十二萬五千四百八十九日圓（約一萬六千港元），顯示中國遊客購物支出減少。

　　免稅店集團樂購仕社長羅怡文表示，集團錄得十五億日圓（約一億六百萬港元）虧損，會增設飲食業務，希望成為集團新收入來源。
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