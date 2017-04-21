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日報新聞 > 中國

﻿華北現多個工業污水滲坑

2017-04-21 列印
　　內地傳媒報道，河北、天津出現多個大型工業污水滲坑，最大面積的滲坑達十七萬平方米，約等於二十一個足球場。據悉，滲坑出現最少兩年，污水可能是附近工業園滲漏的酸洗廢水，甚至已對當地地下水安全造成嚴重威脅。環保部前日指，已派員前往天津，與市政府聯合調查靜海區西翟莊鎮滲坑；而靜海區環保局表示，當地鋼鐵產業集中，工業污水滲坑問題存在已久。
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