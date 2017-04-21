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﻿網傳大專院校禁叫外賣

2017-04-21 列印
　　內地網絡近日流傳一張遼寧省大連財經學院的學校通告，表示該校為杜絕學生在宿舍內違規叫外賣問題，由周二起倘若發現學生叫外賣，會暫停其寢室供電三天處罰；如學生舉報同學叫外賣，則給予五百元人民幣獎金。有學生不滿懲罰制度，表示校內只有一個飯堂，而且座位不足，午飯時間根本等不到座位，叫外賣亦是逼於無奈；但校方稱，食剩飯盒或影響校園、宿舍衞生。
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