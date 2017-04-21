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﻿「天舟一號」順利發射升空

2017-04-21 列印
　　內地自行研製的「天舟一號」無人貨運飛船，昨晚七時四十一分在海南省文昌航天發射場，由長征七號遙二運載火箭發射升空，貨運飛船與火箭分離後會進入高度約三百八十公里的運行軌道，「天宮二號」太空實驗室交會對接，除運送物資、開展太空科學同技術實驗外，「天舟一號」亦會為太空實驗室補充燃料，尋求突破在軌補充燃料關鍵，充份掌握相關技術；為中國將來建立太空站奠定重要技術基礎。
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