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﻿維權律師夏霖 涉欺詐二審減刑至十年

2017-04-22 列印
　　內地維權律師夏霖去年九月被北京市第二中級人民法院裁定詐騙罪成，一審判處監禁十二年，夏霖不服上訴，案件昨宣布二審裁決，法院維持罪成裁決，但判刑則減至十年，夏霖妻子表示會與代表律師研究是否需要提出申訴。

　　案件昨日上午九時三十分在北京市高級人民法院宣判，法院並未開庭審理，只是由法官直接宣讀二審判決，法院維持夏霖詐欺罪成裁決，但判刑則減兩年至十年。夏霖妻子林茹表示，該宗詐騙案沒有原告，認為當局只是報復夏霖代理的案件；又稱二審結果屬意料之內，她會與代表律師研究是否需要提出申訴。

　　夏霖是內地著名維權律師，曾代理維權藝術家艾未未、四川維權人士譚作人等案。
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