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﻿「草草」成功與野生雄性大熊貓交配

2017-04-22 列印
　　瀕臨絕種的大熊貓有中國「國寶」稱號，內地目前有四百七十一隻人工飼養大熊貓，當局多年以來均是透過人工干預方式安排人工飼養大熊貓傳宗接代。中國大熊貓保護研究中心科研人員上月二十三十在四川臥龍自然保護區，回收安裝在參與野外引種試驗計劃的雌性大熊貓草草頸圈內的錄音筆，經近一個月分析後，確認草草曾與一隻野生雄性大熊貓交配。中心常務副主任張和民稱，人工飼養大熊貓與野生大熊貓自然交配，代表全球首次野外引種試驗取得初步成效，亦是中國大熊貓繁育工作重大突破。
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