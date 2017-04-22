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﻿全球首個「無現金機場」落戶杭州

2017-04-22 列印
　　內地傳媒報道，浙江省杭州市蕭山國際機場將會成為全球首個「無現金機場」。報道指，機場與多個網上支付平台合作，在傳統的現金購買支付基礎上，再提供基於大數據的酒店、租車、度假服務等互聯網融合支付服務，令旅客在機場範圍消費，毋須花費任何現金。機場亦引入新應用科技，提升機場運作效率，同時讓旅客在獲取航班訊息、安全檢查流程、機場購物等服務享有更佳體驗。
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