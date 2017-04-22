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﻿台幼童被困夾公仔機

2017-04-22 列印
　　台灣發生罕見意外，一名幼童被困夾公仔機內，最後由商戶打開機門脫困。事發在昨日中午近十二時，新北市消防局接報，表示樹林區一名兩歲幼童被困夾公仔機內，消防員到場後，要求商戶打開機門救出男童。當局指，男童雙親在附近做生意，男童獨自到遊戲中心附近玩耍，其間疑被夾公仔機內獎品吸引，獨自鑽進只有三十平方厘米的獎品出口被困，消防到場後恐強行破壞會傷及男童，遂聯絡商戶開鎖，十分鐘後脫困。
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