 Advertisement
  • 2017年4月24日 星期一
  • 22º
  • 83%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 中國

﻿國產客機完成高速滑行抬前輪測試

2017-04-24 列印
　　首艘國產航空母艦昨日雖未下水，但國產大型客機C919卻取得重大突破，一架C919測試機昨晨在浦東機場完成高速滑行抬前輪測試，意味該款國產客機已達到首飛狀態。

　　內地航空法例規定，新飛機試飛前必須取得民航總局簽發的臨時國籍登記證、特許飛行證、無線電台執照；而C919早前已取得三證，並得到局方認可，在限制條件、足夠安全保障下展開特許飛行活動。

　　一架C919測試機昨清晨八時三十分，在上海浦東機場完成四次高速滑行抬前輪測試。據悉，高速滑行是飛機首飛前最後一關，只有當地面滑行所驗證結果完全符合預期，滑行過程中暴露各種問題妥善解決後，飛機方能夠首飛。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd