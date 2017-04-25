﻿男扮女裝槍手 代考高考數學

內地發生罕有男扮女裝的考試「請槍」事件！廣東佛山順德區大良鎮三十四歲石姓女子，過去三次應考暨南大學自修考試的高考數學科不合格，情急之後，請來數學成績好二十三歲姓張的叔仔戴上假髮、換上女裝代考，張男見監考員為他核對身份時未有異議，便安心答題。豈料監考員早已留意到張男的身形不似女生，又看到他有喉核，已暗中向學校和警方報告。考試將近結束，一直在考場樓下徘徊的石姓女子，忽見有監考員帶民警前往考場，心知不妙，立即報警，警方當場「人贓並獲」，拘捕兩人。



兩人均觸犯了代替考試罪，被刑事拘留，但警方念在張男是「被親情沖昏頭腦」，並非以牟利為目的代考，在其就讀中的大學亦多次獲獎學金，故准許其取保候審。