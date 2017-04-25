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﻿江西康復中心虐待聾啞幼童

2017-04-25 列印
　　江西南昌一間言語康復中心爆出虐待聾啞幼童醜聞！內地傳媒近日潛入該中心應徵老師，拍下該院老師虐兒情況，有老師不時掌摑聾啞幼童，期間有老師聲稱「打人」行為是為了幫助聾啞幼童發音，更有失禁的幼童慘被老師恐嚇要他吃褲上的糞便。據報指，涉事的希望言語康復語訓中心主要接收二至三歲的聾啞幼童，全年收費高達二萬八千元，惟內地記者「放蛇」拍下以上虐兒情況，又發現院內幼童的晚飯只是粉條配白飯，所有幼童使用的牙刷更被放在同一個杯子裏，甚至有人共用同一條毛巾。
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