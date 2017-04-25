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﻿烏來溫泉會館 服務員兩度擅闖

2017-04-25 列印
　　女生出外旅行要注意！台灣六名女大學生在網上論壇發文稱，上周末入住新北市烏來區一間溫泉會館，當晚凌晨四時許，一名男服務員竟兩度擅自拿後備錀匙打開女生的房門，第一次開門時更走到牀頭，幸好其中一名女生驚醒發現，該服務人員才急忙聲稱是進來確認女生房門有沒有鎖上。服務員離房後不到五分鐘，女生們又聽到開門鎖的聲音，又是該服務員所為，結果嚇得女生們不敢再睡，「明明是來度假放鬆的結果被搞成驚魂夜。」據報女生報警後，在男服務生的道歉下事件已平息。而該會館李姓老闆亦稱該名涉事員工已自行離職。
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