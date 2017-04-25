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﻿ 民政部原黨組成員陳傳書受查

2017-04-25 列印
　　中紀委網站昨發佈指，民政部原黨組成員兼中國老齡協會原會長陳傳書，因工作嚴重失職失責，已立案審查。經中紀委報上中共中央批准，決定給予他留黨察看一年、行政撤職處分，降為正局級非領導職務。今次是兩個多月來，民政部第三名高層官員被撤職調查，較早前民政部原黨組書記兼部長李立國，及副部長竇玉沛，因嚴重失職失責，容許部門發生系統性腐敗問題，被立案調查。李立國降職為副部級非領導職務，留黨察看兩年，而竇玉沛就受到黨內嚴重警告，並提早退休。
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