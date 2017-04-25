﻿ 民政部原黨組成員陳傳書受查

一向口不擇言的台北市市長柯文哲，早前拋出一句「香港那麼無聊，就一個小島有甚麼好看的」，顯而易見，口出惡言，貶低香港，藉此抬舉台北，想搶走訪港的旅客，香港不需在意這種小學雞評論，有則改之，無則加勉。而旅遊業應檢視本身吸引力，為旅客提供更多特色旅遊體驗，讓旅客有全新的感受，才不會落後國際旅遊的新趨勢。 今年首季訪港旅客人數輕微反彈，按年上升百分之三點七，本月上旬訪港旅客更上升百分之五點五，有止跌回升之勢。旅遊業界指出，即將到臨的五一黃金周，預料每天有一百五十團來港，去年同期的跌勢出現止跌回穩，反映香港仍對內地人有一定的吸引力。但旅遊業發現，內地客尤其是中產一族，品味改變，業界必...

2017-04-25