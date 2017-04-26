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﻿中歐研建月球國際村

2017-04-26 列印
　　中國計劃在二○三六年派人登陸月球，美國亦計劃再次派太空人登月，中國國防科工局總工程師長田玉龍表示，中國正在與歐洲太空總署等太空探索機構探討，合作在月球建立國際村。

　　田玉龍日前表示，中國探月工程「繞」、「落」、「回」三步，目前已完成前兩步，今年年底發射的「嫦娥五號」，在月表面採集樣本後並返回地球。而明年人類將首次登陸月球背面，因為月球背面與地球存在通訊盲區，必須建立橋梁，包括月球南北極建立科研站，而中國正在與歐洲太空總署等太空探索機構探討，合作在月球建立國際村。

　　除探月，中國亦初步計劃在二○二○年啟動火星探測工程，一步實現繞、落探測，十年內實現火星探測取樣返回。
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