﻿女模衣着太性感 遭美海關當賣淫遣返

上海一名平面廣告模特兒，日前應邀到美國拍攝相片，惟入境時美國海關因其衣着性感，質疑她赴美遊旅為名、賣淫為實，扣查一段時間後將她遣返中國。



女事主本月七日受友人之託到美國拍攝相片，她在約翰甘廼迪國際機場入境時，海關人員詳細詢問其入境目的，身穿粉紅色羽絨大褸、白色低胸上衣的女事主表明自己任職模特兒，此行是美國觀光，惟關員卻將她帶到另一間房調查。



由於事主英語水平有限，海關安排翻譯到場，表明當局其於其衣着性感，懷疑她赴美遊旅為名、賣淫為實，當局又查閱其手機通訊記錄，發現赴美工作價錢、時間等細節；雖然事主多番解釋自己是遊旅之餘順道工作，惟關員在其行李內發現多套性感衣服，儘管事主強調只是自己衣着風格，但海關最終決定將她遣返中國。