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﻿汕頭舊手機淘金 年提煉數噸黃金

2017-04-28 列印
　　汕頭一個人口只有二十萬的小鎮，雖是全球最大電子垃圾處理場，但亦是現代金礦，每年可從廢棄電子零件中提煉出數噸黃金，價值約達十億元人民幣。

　　廣東省汕頭市貴嶼鎮居民上世紀九十年代初，從回收舊電器中發現商機，開始回收廢棄手機，在家庭式工場拆解，從手機底板中提煉黃金方。當地居民透露，初期的手機造工較為粗糙，底板需用多重貴價金屬保持訊號定，居民可提煉出金、銀、銅變賣。

　　業內人士估計，目前貴嶼每月處理逾千萬部舊手機，每年處理手機總重量約一萬至二萬噸，以每噸廢舊手機含有南百克黃金計算，每年可提煉二至四噸黃金，價值約達十億人民幣。亦有居民指，全盛時期貴嶼每日可提煉十數公斤黃金，廣州、深圳、香港等地金行的黃金，大多數來自貴嶼鎮。
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