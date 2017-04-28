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﻿內地防鼠類「搭飛機」入境

2017-04-28 列印
　　國家質檢總局表示，當局由年初至今，在五班從美國、泰國、台北入境國際航機共發現七隻活鼠，包括三隻寵物鼠，發現頻率為歷來最高。為防止各類鼠傳疾病傳入中國，防止鼠類威脅航空安全，維護國門生物安全和公眾健康，質檢總局衞生司日前發出通報，派員登機滅鼠，並要求各檢驗檢疫機構要與航空公司、口岸運營單位加強溝通，強化口岸鼠類監測與控制措施，防止鼠類通過各種途徑進入飛機，嚴防輸入性鼠類在口岸地區生存繁殖。
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