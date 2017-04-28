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﻿二噁英蛋農場撲殺逾四萬活雞

2017-04-28 列印
　　台灣衞生當局日前首次驗出雞蛋含致癌物二噁英，食藥署前日證實，二噁英毒蛋來自彰化鴻彰蛋場，當局隨即要求銷毀產自該農場的雞蛋，並全數撲殺場內活雞。彰化縣農業處昨稱，撲殺工作今日展開，當局會焚化場內逾四萬隻雞蛋，封存的近十五噸雞蛋亦會將全數銷毀。 而場內約四萬二千隻活雞，當局會在飲水中混入藥物，待雞隻昏迷後裝袋送到焚化爐焚化 ；而農委會估計，是飼料受二噁英污染引發事件，預計下月四日會有化驗結果。
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