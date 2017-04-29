 Advertisement
  • 2017年4月29日 星期六
  • 20º
  • 86%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 中國

﻿郭台銘突訪白宮 商美國製造事宜

2017-04-29 列印
　　智能手機iPhone代工生產商富士康母公司台灣鴻海集團董事長郭台銘，周四突然到訪美國白宮。他事後承認，此行是與白宮官員討論美國製造事宜，但拒絕透露有否與總統特朗普見面。郭台銘是周四下午約三時從行政大樓入口進入白宮，逗留近三小時後離開，他未有透露有否與特朗普見面，笑言：「記憶力不太好，也許已忘了」。《華盛頓郵報》指，郭台銘離開時稱：「我們簽了約，到時會公佈」，間接承認此行是與白宮官員討論美國製造事宜。日本傳媒報道，郭台銘是透過日本軟銀集團創辦人孫正義安排與特朗普會面。特朗普當選後，郭台銘曾承諾在美國投資七十億美元（約五百四十六億港元），並僱用五萬名當地勞工。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd