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﻿李和平顛覆罪成緩刑四年

2017-04-29 列印
　　內地維權律師李和平，昨日被法院裁定顛覆國家政權罪名成立，一審判處監禁三年、緩刑四年。案情指，李和平自二○○八年以來，多次通過互聯網或接受境外傳媒採訪，抹黑、攻擊國家政權機關和法律制度；利用境外資金，插手炒作熱點案件；勾結有顛覆國家政權思想的非法宗教活動人員、職業訪民、少數律師和其他人員，攻擊憲法所確立的制度，共同策劃顛覆國家政權的策略、方法、步驟，實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度犯罪活動，危害國家安全和社會穩定。法官認為，李犯罪事實清楚、證據確實充份，鑑於犯罪情節較輕，他亦有悔罪表現，一審判處監禁三年、緩刑四年；李和平當庭表示不上訴。但李和平妻子王峭嶺堅持丈夫無罪，批評裁決不公。
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