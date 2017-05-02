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﻿無人機干擾成都機場21航機

2017-05-02 列印
　　無人航拍機售價日漸大眾化，但航拍機數量增卻嚴重影響航空秩序，內地傳媒報道，單是周日傍晚，成都機場已有二十一班航機受無人機干擾。

　　內地傳媒報道，上月十四至三十日期間，四川省成都市雙流機場合共發生九宗無人機擾航事件，造成一百三十五班航機備降其他機場、數百班機延誤、數萬旅客受阻；其中周日傍晚約六時十六分發生的擾航事件，導致二十一班原訂降落成都的客機，需轉飛重慶、貴陽機場。

　　中國民用航空華北地區管理局副局長顏曉東表示，無人機擾航全國多均有發生，但在一個機場頻密發生實屬罕見，他認為當局應透過加強宣傳、提高罰則，打擊擾航事件。
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