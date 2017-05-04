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﻿江西竟現翻版長城

2017-05-04 列印
　　內地勞動節「小黃金周」結束，假期間各省市景區均擠滿遊客，但南江西怪石嶺生態公園一個人工景點在網上卻引發爭議，只因它是一條翻版萬里長城。

　　翻版長城坐落在江西省南昌市溪霞鎮怪石嶺生態公園內，長約兩公里的「長城」二○一二年起興建，一五年開放，入口處豎立一塊刻有「北有八達嶺 南有怪石嶺」石碑，其外形雖完全複製北京八達嶺長城，設有八座峰火台，惟「南昌長城」採用全新石建造，故遊客一眼便能分辨出。

　　儘管「南昌長城」是翻版，但仍有不少遊客前往遊覽；據悉，翻版長城尚未竣工，當建成後，其長度可達四公里。
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