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﻿沙塵暴襲華北 京懸浮粒子爆錶

2017-05-05 列印
　　受蒙古南下浮塵影響，華北地區昨日出現沙塵暴，空氣嚴重污染，其中北京城六區可吸入懸浮粒子度為每立方米一千五百八十三微克，局部錄得每立方米二千零九十二微克。

　　內蒙古海拉爾東山機場昨晨九時風沙瀰漫，能見度僅數百米，民眾透露，當地已有多年沒有出現沙塵天氣。隨着沙塵暴南下，華北地區空氣愈見污染，其中，北京由前晚起受影響，市環保監測中心監測數據顯示，前日全市可吸入懸浮粒子度均超過每立方米一千微克。

　　城六區昨晨六時錄得可吸入懸浮粒子度為每立方米一千五百八十三微克，西南部更一度錄得每立方米二千零九十二微克。市內各區微細懸浮粒子濃度亦突破每立方米五微克，達有害人體等級，不少市民出外時均佩戴口罩。
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