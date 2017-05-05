 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 26º
  • 84%
熱門： 雪糕伯伯搶包山夾萬劉德華百想藝術大賞

日報新聞 > 中國

﻿胡佳患急性胰腺炎入院危殆

2017-05-05 列印
　　內地維權人士胡佳近日患上急性胰腺炎住院。消息指，胡佳病情反覆，高燒不退，院方一度發出病危通知書，要求家人到醫院。其前妻曾金燕證實，日前已帶同子女趕赴北京。北京異見人士 齊志勇透露，胡佳除患急性胰腺炎外，其乙肝硬化亦出現病變，情況危殆。現年四十三歲的胡佳一直關注內地環保、民主人權、愛滋病等情況，二○○八年因煽動顛覆國家政權罪，判監三年半，一一年刑滿獲釋。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd