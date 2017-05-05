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日報新聞 > 中國

﻿朝中社批中國背叛北韓

2017-05-05 列印
　　北韓方朝中社日前刊登署名文章，批評中國在處理半島核問題時態度偽善，背叛中朝傳統友好關係，警告中國應該考慮這些鹵莽行動，將導致重大後果。中國外交部發言人耿爽昨表示，中方在朝鮮半島無核化問題上、發展中朝睦鄰友好關係立場一貫明確，中方一直秉持客觀公正立場，按照是非曲直，判斷和處理有關問題。他指，中方推動通過對話協商解決問題，希望有關各方切實負起應有責任。
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