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日報新聞 > 中國

﻿國產C919今浦東試飛

2017-05-05 列印
　　中國自行研製的大型客機C919大飛機今日在上海浦東國際機場進行首次飛行測試，內地傳媒報道，中國商飛已選出五名機組人員負責首飛，其中機師蔡俊是從逾二十名試飛員中脫穎而出，他有一萬零三百小時飛行經驗，亦曾參與翔鳳客機研製工作；副機師吳鑫、觀察員錢進均有超過一萬小時飛行經驗。另有兩名試飛工程師馬菲、張大偉同行。
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