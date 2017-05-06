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﻿假冒同窗代考托福 華留學生面臨起訴

2017-05-06 列印
■大多數美國大學要求外國學生提交托福考試成績。美聯社
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　　美國傳媒報道，一名中國留學生涉嫌冒用他人身份，代替另外三名中國留學生應考英語能力考試（托福），協助三人取得校入學資格，當局已起訴四人涉嫌串謀欺騙罪名。

　　美國警方周四拘捕在麻省劍橋霍特國際商學院就讀的二十五歲中國留學生王悅，懷疑他收取每人約七千美元（約五萬四千六百港元），代替二十四歲中國留學生張世坤、二十一歲中國留學生黃樂毅及程曉孟應考托福。

　　法庭文件指，張、黃、程三人曾親自考試，惟成績未達心儀大學最低錄取標準，最終決定聘請王悅代考。三人亦憑對方考取的分數，分別獲東北大學、賓夕凡尼亞州立大學、亞利桑那州立大學取錄。當局已起訴四人涉嫌串謀欺騙罪名，最高刑期為五年監禁，四人服刑後將遣返中國。
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