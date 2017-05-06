﻿假冒同窗代考托福 華留學生面臨起訴

美國警方周四拘捕在麻省劍橋霍特國際商學院就讀的二十五歲中國留學生王悅，懷疑他收取每人約七千美元（約五萬四千六百港元），代替二十四歲中國留學生張世坤、二十一歲中國留學生黃樂毅及程曉孟應考托福。
法庭文件指，張、黃、程三人曾親自考試，惟成績未達心儀大學最低錄取標準，最終決定聘請王悅代考。三人亦憑對方考取的分數，分別獲東北大學、賓夕凡尼亞州立大學、亞利桑那州立大學取錄。當局已起訴四人涉嫌串謀欺騙罪名，最高刑期為五年監禁，四人服刑後將遣返中國。
打工仔喜訊！政府昨天公佈二○一八年公眾假期，由於不少假期分佈周一及周二，五天工作的上班族只要巧妙組合，便可自製「請假一天休四天」的長周末，以及「請假三天休十天」的長假期外遊「充電」。有旅行社相信，明年...
2017-05-06
首款國產大型客機C919，昨午上海浦東國際機場順利完成首次飛行測試，揭開中國民航機發展史新一頁，令中國成為繼美國、歐洲後，另一個有能力自行研製大型客機的國家。 測試機師蔡俊昨午約二時駕駛C91...
2017-05-06
美國再有航空公司「下逐客令」惹爭議，一個美國四人家庭日前乘坐達美航空客機由夏威夷返回加州，登機期間機員要求事主讓出幼子座位予候補乘客，惟事主堅拒，機員遂召喚機場警察到場，且威脅帶走幼童，事主最後更被驅...
2017-05-06
恒地旗下西環翰林峰繼昨日開價，首批130伙價單，包括開放式至2房戶型，最平定價497.6萬元，計算最高5%折扣後，入場價472.72萬元。 恒地營業（一）部總經理林達民指出，「翰林峰首批130...
2017-05-06
港股受環球商品市場震盪拖累，恒指失守24500，最多跌325點，於20天線（24316）見支持，尾市重回24400之上，成交逾810億元。以全周計，恒指累積下跌139點或0.56%；國指累積下滑293點或2.87%。 內地近日為去槓桿而收緊信貸，影響商品需求，加上美國探勘井數量創兩年新高，均導致油價及其他商品價格於周四晚開始下跌，港股亦受拖累，恒指低開58點，開市後跌幅持續擴大，一度低見24358點，跌幅達325點，於20天線獲支持回穩，其後跌幅逐步收窄。恒指收報24476點，跌207點或0.84%；國企指數跌穿10000關，收報9926，跌161點或1.6%，成交...
2017-05-06
曼城隊長高柏尼在今晚英超主場對水晶宮前夕，揚言全隊會傾力在餘下比賽爭勝，以保前四名歐聯席位。藍月今仗續有加比爾捷西斯和阿古路雙鬼拍門，攻力勢大增，可望給對手送上三連敗，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （now621台、LeSports HK App 今晚7:30直播） 藍月最近在英超先後賽和曼聯與米杜士堡，暫居第四位。為保歐聯入場券，高柏尼號令隊友立即重上勝軌：「我們需要以強勢結束球季，然後期待新球季的來臨。」 阿古路上陣首次跟加比爾捷西斯合作任雙箭頭，結果包辦了曼城作客2:2和米堡的兩個入球。兩人經過一場磨合，今晚還有大衛施華有機會復出，必可令攻力大增。況且，水晶宮...
2017-05-06
不羈的牛仔達人，遇上炎炎夏日，都會怕汗水令褲身變得又黏又重。可幸是美牛大哥Levi's今夏推出Performance Cool新作，將輕盈透氣科技牛仔布面料結合經典褲形，溫度再高都不是問題吧...
2017-05-06
剛憑韓劇《鬼怪》贏得百想視帝的孔劉昨出席記者會，為今晚舉行的首個香港粉絲見面會造勢；他預告今晚將開金口唱歌，及化身「守護神」為粉絲實現願望。孔劉又自爆睇周潤發及劉德華電影長大，希望可以在香港「捕獲」發...
2017-05-06
最近與一些家長聊天，談到培養子女的問題。其中提到前些時電視台的所謂實況節目，提出「贏在射精前」的說法。我認為這只是電視台為了提高收視率而創作出的講法。因為不夠三級、不夠出位，便吸引不到大家的眼球。 現在社會的確有貧富懸殊的問題，起跑線確有不同。不過，起跑線並不決定一切，我對於過份強調要「贏在起跑線」的言論，不敢苟同，甚至認為這會扭曲了父母對孩子的培養。 有幾個例子可以說明這個問題。例子一：射猴子的故事。幾年前，我到雙魚河馬會會所吃飯，當日正值舉行「親子嘉年華」。其中一個攤位遊戲是要孩子戴上一個望遠鏡眼罩，然後叫他們用槍射一些六呎開外的玩具猴子。由於望遠鏡眼會影響距離感，小孩...
2017-05-06
二○○一年首辦的冠軍一哩賽，是季內獎金、地位僅次於浪琴香港一哩錦標的千六米一級賽，吸引過不少海外名駒前來問津。南非馬王「繽紛會」及日本馬王「滿樂時」，均曾折桂榮歸，屬舉世矚目的大戰。 香港馬王...
2017-05-06