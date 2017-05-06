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﻿國產航母進入舾裝程序

2017-05-06 列印
　　第一艦國產航空母艦001A日前在大連造船下水，近日有內地網民發現工作人員已全數拆除甲板上用於慶祝母艦下水的紅旗，估計001A已進入安裝機械、電器、電子設備的舾裝程序。另外，國防部網站報道，南海艦隊一支驅逐艦支隊驅護艦編隊，上月底駛往南海海域展開實戰綜合演練，演練內容包括發射魚雷、導彈、直升機升降補給等。
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