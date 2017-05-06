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﻿天劍突擊隊奪國際特種兵比武冠軍

2017-05-06 列印
　　武警天劍突擊隊日前在約旦舉行的第九屆國際特種兵比武中奪得團體冠軍。比武有十七個國家三十二隊特種兵，中國派出天劍、獵鷹兩支武警突擊隊參賽，與其他國家代表在「街區突擊」、「人質營救」、「越野極限射擊」等八個項目競爭。最後，首次參賽的天劍突擊隊在三個單項奪冠，另有兩個單項分別奪得亞軍季軍，並且奪得團體冠軍；而獵鷹突擊隊則在三個單項分別獲得冠亞季軍，團體成績名列第三。
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